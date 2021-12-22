Из-за коронавируса в Коврове отменили новогодний салют и праздничные гулянья. Решение принял местный оперштаб по борьбе с ковидом. Чиновники опасаются всплеска заболеваемости. В городе не ..

Из-за коронавируса в Коврове отменили новогодний салют и праздничные гулянья. Решение принял местный оперштаб по борьбе с ковидом. Чиновники опасаются всплеска заболеваемости.В городе не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. С учётом ограничений, введённых указом губернатора и рекомендациями Роспотребнадзора, фейерверка и массовых торжеств не будет.«Такие мероприятия традиционно собирают несколько тысяч человек. В условиях сложной эпидемиологической ситуации это недопустимо», - резюмировали в горадминистрации.