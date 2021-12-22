Подробностями поделились в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.

В Коврвое подрядчик и гендиректор фирмы заплатят крупные штрафы за срыв сроков по ремонту детской поликлиники. Подробностями поделились в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В июне 2020 между Центральной городской больницей города оружейников и ООО «ПСК Партнер» заключен контракт на 19,2 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту медучреждения. Сдать объект строители должны были 15 декабря прошлого года.В ходе прокурорской проверки, проведённой в апреле и сентябре текущего года, установлено, что фактический объём исполнения составляет чуть более 7 млн рублей. По инициативе заказчика договор был расторгнут.Заместителем городского прокурора в отношении ООО «ПСК Партнер» и его гендиректора вынесены постановления о возбуждении административных дел. По результатам рассмотрения материалов виновные оштрафованы на 12,6 млн рублей.