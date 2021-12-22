В Муромский городской суд поступило исковое заявление от местного жителя к ООО «ОК «РусТехнологии...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление от местного жителя к ООО «ОК «РусТехнологии Муром» о взыскании компенсации морального вреда. Мужчина являлся работником предприятия и получил травму кисти на производстве.По информации на сайте суда, истец является оператором автоматических и полуавтоматических линий станков и установок на предприятии. В июне 2021 года заместитель начальника цеха поручил сотруднику сделать из обрезков торцевые защитные кольца для упаковки рулонов стали. Когда они закончились, он попросил рабочего по изготовлению упаковки нарезать ему металл из целого рулона, но получил отказ из-за поврежденного ножа на станке.Тогда истец сам решил нарезать лист рулонной стали пневматическими ножницами по металлу. Он самовольно взял пульт управления краном, на котором перемещался рулон, запустил его, но не успел убрать руку. Ее зажало между стоящим рулоном и захватом грузоподъемного механизма, вследствие чего мужчина получил травму правой кисти.Причиной травмы на производстве считает нарушением им дисциплины труда и отсутствие контроля за соблюдением работниками правил по охране труда. Теперь пострадавший требует компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.