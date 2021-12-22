Муромская городская прокуратура в преддверии новогодних и рождественских праздников...

Муромская городская прокуратура в преддверии новогодних и рождественских праздников проанализировала состояние законности в сфере оборота спиртосодержащей и табачной продукции.Во время проверки, проведенной в магазинах, расположенных по ул. Клубная, мкр. Якиманская Слобода, ул. Кленовая города Муром, а также в заведении быстрого обслуживания «ПоПивку» на ул. Филатова вблизи школы искусств, были выявлены факты продажи алкоголя и сигарет подросткам, не достигшим возраста 18 лет.В отношении руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, а также продавцов, возбуждено 10 административных производств по статьям "розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции" и "продажа несовершеннолетнему табачной продукции", которые в настоящее время находятся на рассмотрении, сообщает портал Муром24.Фото: carbofood.ru