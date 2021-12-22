На улицах Мурома местным пожарным вечером 21 декабря пришлось дважды тушить автомобили, когда как ударили сильные морозы. Первая иномарка загорелась на бульваре Тихомирова. Пламя охватило

На улицах Мурома местным пожарным вечером 21 декабря пришлось дважды тушить автомобили, когда как ударили сильные морозы. Первая иномарка загорелась на бульваре Тихомирова. Пламя охватило Мицубиси Лансер 9-й модели. На место оперативно выехали огнеборцы – 11 человек и 3 спецмашины. Впрочем, спасать было особо уже нечего – сообщение о пожаре было поздним, пламя успело охватить