Погибших и пострадавших нет. Дознаватели разбираются в обстоятельствах случившегося.
В Муроме 21 декабря сгорели два легковых автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
Первая машина вспыхнула около 20:00 на бульваре Тихомирова. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
В 23-32 на улице Дзержинского у другого автомобиля загорелся моторный отсек. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на всё транспортное средство и ликвидировали пламя на площади в один квадратный метр.
В обоих случаях на месте работали три единицы спецтехники и 11 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели разбираются в обстоятельствах случившегося.