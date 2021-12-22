Погибших и пострадавших нет. Дознаватели разбираются в обстоятельствах случившегося.

В Муроме 21 декабря сгорели два легковых автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Первая машина вспыхнула около 20:00 на бульваре Тихомирова. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.В 23-32 на улице Дзержинского у другого автомобиля загорелся моторный отсек. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на всё транспортное средство и ликвидировали пламя на площади в один квадратный метр.В обоих случаях на месте работали три единицы спецтехники и 11 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели разбираются в обстоятельствах случившегося.