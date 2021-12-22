33-летнего жителя Петушинского района признали виновным по двум уголовным статьям. Мужчину признали виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу и использовании заведомо

33-летнего жителя Петушинского района признали виновным по двум уголовным статьям. Мужчину признали виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу и использовании заведомо подложного документа. Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского дела о возмещении ущерба, причиненного имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, предоставил в суд в качестве доказательства заведомо