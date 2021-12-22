Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского иска о возмещении ущерба после ДТП, представил на процессе заведомо подложный документ – договор купли-продажи мотоцикла.

В Петушках двое мужчин осуждены за фальсификацию доказательств.Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского иска о возмещении ущерба после ДТП, представил на процессе заведомо подложный документ – договор купли-продажи мотоцикла.В целях постановки транспортного средства на учёт обвиняемый попросил друга помочь в этом. Приятели напечатали ДКП. В июне 2020 года липовые бумаги они предоставили в РЭО ГИБДД для регистрации и оформления права собственности на «железного коня».Вину в совершённых преступлениях мужчины признали, в содеянном раскаялись.В результате 33-летний идеолог аферы признан виновным в фальсификации и использовании поддельного документа. Его 27-летний подельник пошёл «паровозом».«С учетом всех обстоятельств преступлений суд назначил обвиняемым штрафы в размере 15 и 10 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе Следкома.