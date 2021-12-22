С 24 по 31 декабря на территории региона традиционно открываются места торговли деревьями хвойных пород, констатируют в УМВД области. Полиция напоминает, что реализовывать новогоднюю ель

С 24 по 31 декабря на территории региона традиционно открываются места торговли деревьями хвойных пород, констатируют в УМВД области. Полиция напоминает, что реализовывать новогоднюю ель надо правильно, иначе – штраф. Согласно статьи 8.28 КоАП РФ, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на