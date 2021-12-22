Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Метод погружения
Переселение из аварийного жилья и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Метод "погружения"
Переселение из аварийного жилья и строительство новой школы. Итоги визита главы региона в Гусь-Хрустальный район.
- НЕбережливая поликлиника
Гигантские очереди в детской поликлинике на Добросельской. Почему врачи отменили "дни здорового ребенка" и что будет дальше?
- День энергетика
Их называют "воинами света". Российские энергетики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.