Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Метод погружения Переселение из аварийного жилья и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Метод "погружения"Переселение из аварийного жилья и строительство новой школы. Итоги визита главы региона в Гусь-Хрустальный район.- НЕбережливая поликлиникаГигантские очереди в детской поликлинике на Добросельской. Почему врачи отменили "дни здорового ребенка" и что будет дальше?- День энергетикаИх называют "воинами света". Российские энергетики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.