Электричка Петушки-Москва встала, не доезжая платформы в городе Московской области. Пассажирам пришлось прыгать на пути. Об этом рассказали сами пассажиры электрички в соцсетях. Со слов

Электричка Петушки-Москва встала, не доезжая платформы в городе Московской области. Пассажирам пришлось прыгать на пути. Об этом рассказали сами пассажиры электрички в соцсетях. Со слов людей, инцидент произошел с электричкой 6901, которая отправилась из Петушков в 4.17 утра. Но доехать до столицы во время у жителей Владимирской области не получилось – электричка встала на путях,