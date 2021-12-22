Учеников региона каникулы ждут досрочно? Во многих школах области четверть может завершиться не с 30 декабря, как обычно, а с 27-го. Появилась информация, что пойти на такие меры муниципалам

Учеников региона каникулы ждут досрочно? Во многих школах области четверть может завершиться не с 30 декабря, как обычно, а с 27-го. Появилась информация, что пойти на такие меры муниципалам рекомендует департамент образования. Во Владимире решение о досрочном начале зимних каникул принимает руководство школ. Об этом сообщили нам в мэрии. Сейчас по образовательным учреждениям собирают информацию: