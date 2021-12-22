Вместе со сказочными персонажами воспитанники учреждений водили хороводы, пели песни, поучаствовали в викторине и повторили важнейшие правила безопасности.

В рамках традиционной акции в гости к юным владимирцам пожаловал Дед Мороз на пожарной машине. Новогодний волшебник и Снегурочка посетили во Владимире детский дом имени К. Либкнехта, Кольчугинский детский психоневрологический интернат, Суздальский коррекционный детдом и коррекционную школу-интернат в Камешкове.Вместе со сказочными персонажами воспитанники учреждений водили хороводы, пели песни, поучаствовали в викторине и повторили важнейшие правила безопасности. Спасатели рассказали ребятам об устройстве пожарной машины. Любой желающий мог примерить костюм пожарного. В завершении праздника дети получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки.Благотворительную акцию организовали региональное ГУ МЧС России, а также департаменты образования и социальной защиты.