В последнее время во Владимире фиксируется увеличение количества краж крышек люков с колодцев...

В последнее время во Владимире фиксируется увеличение количества краж крышек люков с колодцев теплосетей. За последний месяц похищено 14 штук, а всего за год 56. В прошлом же году пропала 21 крышка.Последний факт был зафиксирован 20 декабря по ул. Асаткина. д.18, 28, ул. Хирурга Орлова, 4б. В компании «Т плюс» отмечают, что самые проблемные улицы -Тракторная, Асаткина и Кирова.В связи с этим энергетики увеличили число обходов и объездов тепловых сетей для проверки люков, оперативно принимаются сигналы от населения об отсутствии крышек. Занимается проверкой пропаж и полиция. За кражу крышек люков можно попасть под статью 158 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.Однако опасность еще и в том, что оставшийся без защиты люк колодца с теплосетями, температура которых достигает 110 градусов тепла, опасен для людей. Случайно упавший туда человек может получить травмы и ожоги.Сообщить об отсутствии люков на теплотрассе можно по «горячему» телефону: (4922) 53-22-20.На сегодняшний день в областной столице вместо похищенных или вышедших из строя установлено 63 новых крышки люков теплосетей.Фото: https://www.pexels.com/