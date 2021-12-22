Детсад в Заклязьменском готов на 63%, на Тихонравова - на 41%.

Во Владимире сдача двух детских садов переносится на весну 2022 года. Причина - подорожание стройматериалов. Об этом сообщили наши коллеги изРечь идёт об учреждениях на улице Тихонравова и в Загородном. Вместимость каждого должна составлять 108 мест. В роли подрядчика выступает фирма «ОлРАЙТ». В ходе торгов компания обязалась возвести каждое здание за 82 млн рублей.Из-за роста цен на металл и древесину подрядчик не уложился в сроки, поэтому с ним заключено дополнительное соглашение о продлении работ до 1 апреля.Добавим, что детсад в Заклязьменском готов на 63%, на Тихонравова - на 41%.