Во Владимире могут дифференцировать стоимость проезда в общественном транспорте. Город подал заявку в департамент цен и тарифов на введение разграничения в зависимости от времени и ..

Во Владимире могут дифференцировать стоимость проезда в общественном транспорте. Город подал заявку в департамент цен и тарифов на введение разграничения в зависимости от времени и способа оплаты.«Планируется ввести дневной и ночной тариф, а также по методу оплаты - наличный или безналичный. Тарифная кампания в областном центре незакончена. Ночной и наличный способ оплаты будут дороже, по картам — дешевле. Мы уже обсуждали различные подходы к расчёту ставок», - пояснила директор департамента цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова.Напомним, что ночной дифференцированный тариф уже действует в Коврове, где сотрудники крупных предприятий работают посменно. При этом в городе оружейников перевозчики добиваются роста платы за проезд до экономически обоснованной.«Пока решение не принято. Мы взяли паузу. Тариф расчетно оценивается в 48 рублей 60 копеек, но это никто устанавливать не собирается», - добавила госслужащая.Мэрии Коврова предложили субсидировать местное троллейбусное управление, но чиновники отказались. Лишних денег в бюджете не нашлось.