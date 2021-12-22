Трагедия на Соколова-Соколенка во Владимире. После небольшой аварии скончался автолюбитель. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Некоторые предположили, что был

Трагедия на Соколова-Соколенка во Владимире. После небольшой аварии скончался автолюбитель. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Некоторые предположили, что был насмерть сбит пешеход. Но то не подтвердилось. По данным ГИБДД области, утром 22 декабря произошло мелкое ДТП – без пострадавших, два автомобиля столкнулись и получили незначительные повреждения. А дальше один из водителей вышел