При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 22 на 23 декабря во Владимире и по области ожидаются заморозки до -30 градусов.В МЧС напоминают, что из-за похолодания повышаются риски техногенных пожаров и обморожения людей. Владимирцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.«Не используйте неисправные обогреватели, ветхую проводку. Следите за состоянием своих печей. К сожалению, из-за неисправности печного оборудования в регионе уже произошло несколько пожаров с погибшими», - подчеркнула руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Добавим, что в связи с ухудшением погоды увеличивается количество аварий на объектах ЖКХ, наблюдаются затруднения в работе транспорта, происходят смертельные ДТП.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.