Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Она признана виновной в совершении двух преступлений,

Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Следствием установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года Быкова, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы,