Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Она признана виновной в двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5

Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор бывшему главному врачу Областной клинической больницы Любови Быковой. Она признана виновной в двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Следствием и судом установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года Быкова, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение