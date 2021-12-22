В Петушках двое мужчин осуждены за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 33-летнему...

В Петушках двое мужчин осуждены за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.33-летнему жителю Петушинского района вынесен приговор за фальсификацию доказательств по гражданскому делу и использование заведомо подложного документа.Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского дела о возмещении ущерба, причиненного имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, предоставил в суд в качестве доказательства заведомо подложный документ – договор купли-продажи мотоцикла.Более того, в целях постановки мотоцикла на учет обвиняемый попросил друга о помощи и совместно с ним изготовил документы купли-продажи транспортного средства. В июне 2020 года подложные договоры они предоставили в РЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району для проведения регистрационных действий и оформления права собственности на мотоцикл.Его 27-летний знакомый, который помог ему их изготовить, предстал перед судом по обвинению в использовании заведомо подложного документа.Вину в совершенных преступлениях мужчины признали, в содеянном раскаялись.С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений суд назначил подсудимым штрафы в размере 15 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Владимирской области.