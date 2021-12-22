В России новый штамм подтвердился у 41 человека.

Во Владимирской области заболеваемость коронавирусом продолжает оставаться на высоком уровне. Об этом рассказала официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Болеют все категории населения. От общей доли заразившихся ковидом -23,5% - граждане старше 65 лет. В категории 50-64 – 23,7%, процент трудоспособных владимирцев от 30 до 49 лет составляет 29,8. Молодёжь в возрастной группе 18-29 - 9,2%», - привела статистические данные пресс-секретарь ведомства.Остаётся актуальной угроза распространения «Омикрона». В России новый штамм подтвердился у 41 человека.«Состояние у всех пациентов стабильное. Во Владимирской области случаев «Омикрона» не выявлено. Симптомы: усталость, головная боль», - пояснила Колтунова.