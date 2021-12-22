22 декабря в ходе онлайн-брифинга по эпидситуации во Владимирской области официальный представитель...

22 декабря в ходе онлайн-брифинга по эпидситуации во Владимирской области официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова сообщила, что зарегистрировано превышение на 75,1 процента недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению.В возрастных группах 15 лет и старше лет − на 154,7 процента, среди подростков 7-14 лет – на 83,7 процента, среди детей 3-6 лет − на 8,2 процента.Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией также остаётся напряжённой. Владимирская область находится на высоких показателях суточного прироста заболевших. Опасения вызывает и новый штамм коронавируса «Омикрон», хотя в регионе не зарегистрировано случаев заболевания этим штаммом. Эксперты считают, что его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Надо отметить, что у привитых от COVID-19 болезнь проходит в лёгкой форме.Отметим, что решение по новогодним утренникам и приглашению на них родителей школами принимается самостоятельно. Однако региональный Роспотребнадзор рекомендует ориентироваться на наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у гостей школьного праздника.