Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается лишения прав водителя, состоящего на...

Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается лишения прав водителя, состоящего на учете у врача-психиатра.Прокуратурой Киржачского района проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения.Установлено, что местный житель находится на диспансерном учете у врача психиатра в Киржачской районной больнице с диагнозом «шизофрения параноидная».Вместе с тем, в 2016 году ему выдано водительское удостоверение категории «B». Имеющийся диагноз свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний для вождения автомобиля, являющегося источником повышенной опасности для окружающих.Прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием прекратить действие водительского удостоверения. Иск находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: Pexels.com