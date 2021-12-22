QR-коды отменены, но это решение не касается новогодних праздников в детских садах. На еженедельном...

QR-коды отменены, но это решение не касается новогодних праздников в детских садах. На еженедельном брифинге по эпидситуации представители Роспотребнадзора еще раз разъяснили, в каких случаях на утренник в школе или детском саду могут быть допущены родители.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Проведение массовых мероприятий и приглашение на мероприятия законных представителей и родителей только с наличием сведений о законченной вакцинации против ковид-19 либо сведений о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Это остается сейчас актуальным и обязательным при допуске родителей к участию в новогодних утренниках.В Роспотребнадзоре также уточняют: даже при наличии QR-кодов на детсадовские и школьные мероприятия не допускаются аниматоры, видеографы и другие сотрудники сторонних организаций. В ведомстве считают, что детские новогодние мероприятия вообще лучше проводить на открытом воздухе, если, конечно, позволяет погода. Что касается праздников для взрослых, надзорные органы продолжают рейды по заведениям общепита, в которых сейчас вовсю идут корпоративы. Существенных нарушений санитарных норм проверяющие пока не выявили, тем не менее региональный Роспотребнадзор выступает категорически против продления режима работы ресторанов и кафе в ночное время.