Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях, путешествий и встретить Новый год в кругу семьи

Эпидемиологическая обстановка не позволяет вернуться к привычному формату проведения Нового года. Об этом сообщила официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.При этом, если в 2020 году мероприятия в школах были закрыты для посещения родителей, то в этом году мам и пап можно пригласить на утренник.«Отмечу, что он должен проводиться с соблюдением всех санитарных требований. Риски заражения должны быть минимизированы. Окончательное решение о проведении новогоднего торжества принимает руководитель учреждения», - уточнила Марина Колтунова.Напомним, что в школах и детсадах Владимирской области запрещается организация праздников с участием различных групп или классов, то есть пересечение потоков. После утренника помещение должно быть обработано дезсредствами. Допуск родителей - по QR-кодам.«В целом мы рекомендуем воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях, путешествий и встретить Новый год в кругу семьи», - подчеркнула пресс-секретарь надзорного ведомства.Она добавила, что новогодние мероприятия во дворах разрешены, но с соблюдением социальной дистанции.