В их список вошли детское пособие, компенсация на дополнительное питание детей до 3-х лет, меры поддержки многодетных.

Во Владимирской области из-за длинных новогодних каникул выплаты пособий и компенсаций семьям с детьми за январь 2022 года будут перечислены в декабре. Об этом сообщил департамент соцзащиты населения.В их список вошли детское пособие, компенсация на дополнительное питание детей до 3-х лет, меры поддержки многодетных.Федеральные выплаты: за рождением первого ребёнка, на малыша в возрасте от 3 до 7 лет, на третьего ребёнка младше 3-х лет, компенсация на оплату ЖКУ - будут начисляться по мере поступления денег в январе.