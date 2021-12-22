Накануне вечером, 21 декабря, в Муроме произошло два возгорания легковых автомобилей. Так, в 8...

Накануне вечером, 21 декабря, в Муроме произошло два возгорания легковых автомобилей.Так, в 8 вечера загорелась машина на бульваре Тихомирова, у дома 15/1. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.Через несколько часов загорелся легковой автомобиль на улице Дзержинского, у дома 10. Пожарные потушили моторный отсек, не допустили распространения огня на весь автомобили и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожаров привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.