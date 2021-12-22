Во Владимирской области организация выплатила своим сотрудникам долги по зарплате в 3,5 миллиона...

Во Владимирской области организация выплатила своим сотрудникам долги по зарплате в 3,5 миллиона рублей после того, как судебные приставы арестовали дебиторскую задолженность.Руководство предприятия в Кольчугинском районе, занимающегося распределением пара и горячей воды, не выплатило 19 работникам заработную плату за период с сентября по декабрь текущего года в общей сложности на сумму 3 млн. 490 тыс. рублей.Для проверки имущественного положения организации-должника сотрудники службы судебных приставов направили запросы в кредитные и регистрирующие учреждения, а также встретились с руководителем предприятия. Его ознакомили с постановлением о возбуждении сводного исполнительного производства, вручили предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.Одновременно с этим судебным приставом был наложен арест на дебиторскую задолженность. В результате принятых своевременных мер долг по заработной плате полностью взыскан. Денежные средства перечислены на счета взыскателей, трудовые права граждан восстановлены. Кольчугинская компания по распределению тепловой энергии продолжает работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.