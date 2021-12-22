МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает, что ночью с 22 на 23 декабря на территории Владимира и по области ожидается понижение температуры воздуха до -30. Такие погодные явления повышают риски

МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает, что ночью с 22 на 23 декабря на территории Владимира и по области ожидается понижение температуры воздуха до -30. Такие погодные явления повышают риски возникновения происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения. Высоки риски техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения. Возможен риск обморожения людей при длительном