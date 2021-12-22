По материалам проверки прокуратуры Киржачского района возбуждено уголовное дело о незаконном...

По материалам проверки прокуратуры Киржачского района возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об интеллектуальной собственности.Установлено, что в одном из магазинов, расположенном в Киржаче, осуществлялась розничная торговля товарами, маркированными товарными знаками «REEBOK», «NIKE», «ADIDAS», зарегистрированными в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, без разрешения правообладателей.В ходе проведенной проверки изъята текстильная продукция, имеющая признаки контрафактности.По заключению экспертизы, проведенной АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», установлено, что общая сумма ущерба компании «Adidas AG» составила более 130 тыс. рублей, компании «Reebok International Limited» - более 300 тыс. рублей, «Найк Инноувейт С.В.» - более 74 тыс. рублей, информирует пресс-служба прокуратуры области.Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Результаты и ход расследования взяты на контроль в прокуратуре района.Фото: all-t-shirts.ru