Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 992 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 декабря выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 64 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 28 - в Александровском, 22 - в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Юрьев-Польском, 15 - в Вязниковском районах. По 14 инфицированных прибавилось в Кольчугинском и Петушинском, 10 - в Суздальском, 8 - в Камешковском, 7 - в Селивановском, 6 - в Собинском, по 5 - в Меленковском и Киржачском районах. Три положительных теста на ковид пришло пациентам в Гороховце, 2 - в Судогодском районе и 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 992 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 386 случаев во Владимире, 9016 - в Гусь-Хрустальном районе, 8767 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.