На три меньше, чем накануне. На убыль ежесуточная статистика заболеваемости идёт уже третьи сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе

На три меньше, чем накануне. На убыль ежесуточная статистика заболеваемости идёт уже третьи сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 78 992. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (64 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 71. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 386 заражённых. Общая статистика по области