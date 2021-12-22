Рост наблюдается среди всех категорий граждан.

Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Свежими цифрами поделилась официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.За неделю у всего населения региона зарегистрировано превышение эпидемиологического порога на 75,1%. В возрасте от 15 и старше – 154,7%. У подростков от 7 до 14 лет - 83,7%. Среди детей 3-6 лет – 8%.«Если сравнивать текущую 50-ую неделю с предыдущей 49%, то мы видим увеличение по всем показателям», - добавила она.Напомним, что из-за вспышки инфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендовал школам 33-го региона на