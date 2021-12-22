После завершения осенней сессии депутаты продолжат работать в регионах. Из своих избирательных округов парламентарии вернутся с наказами и поручениями от граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После завершения осенней сессии депутаты продолжат работать в регионах. Из своих избирательных округов парламентарии вернутся с наказами и поручениями от граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Перед Новым годом депутаты будут работать в рамках региональной недели, следующая начнется сразу после праздников, сообщил Володин журналистам."У политика праздники условные, отпусков не бывает. Во всяком случае если человек хочет оставаться в политике", – сказал спикер.Володин напомнил, что средняя конкуренция в Думе – 14 человек на место. Если парламентарий не будет погружен в исполнение своих обязанностей, то граждане выберут другого, подчеркнул председатель ГД."Конкуренция — двигатель в том числе и решений многих проблем", – сказал он.К началу весенней сессии депутаты вернутся из регионов с наказами, поручениями и обязательствами. В итоге появятся новые законопроекты, вопросы будут решаться быстрее, считает спикер.Напомним, что 22 декабря прошло последнее пленарное заседание осенней сессии. За два с небольшим месяца депутаты 143 закона, из них более трети имеют социальную направленность.