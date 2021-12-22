Точками роста в следующем году станут модернизация форм и содержательной части работы домов культуры, обновление театрального пространства в регионе, развитие креативных индустрий

И это – только софинансирование из федерального бюджета. А вообще - при поддержке руководителей региона и депутатского корпуса - расходы консолидированного бюджета области на культуру и кинематографию в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли почти на 500 млн рублей и превысили 4 миллиарда. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе Владимирской области сообщила директор профильного департамента Алиса Бирюкова.Ключевыми темами обсуждения на Совете стала реализация нацпроекта «Культура» в «ковидных» 2020-2021 годах. В текущем году исполнены все показатели нацпроекта, отремонтировано рекордное количество муниципальных учреждений культуры – 77. Причем это уже совсем другой – более качественный и инновационный – ремонт домов культуры, библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования.Как отметил врио губернатора Александр Авдеев, по многим показателям нацпроекта наш регион вышел в лидеры по Центральному федеральному округу: «Результаты хорошие, и жители области, конечно, видят перемены. Появились новые модельные библиотеки, ремонтируются дома культуры, территориям выделяется новый специализированный транспорт (передвижные автоклубы – прим.ред.), на котором артисты могут добраться в самые отдалённые уголки региона и радовать жителей концертами и праздничными акциями. Приобретаются новые музыкальные инструменты и оборудование, о которых десятилетиями мечтали детские школы искусств и музыкальные школы. Уходящий год был сложный, но, надеюсь, мы справимся и вернёмся к обычной культурной жизни, ведь у нас много планов, которые нужно реализовать», - акцентировал глава региона.Также на Совете проанализировали ход цифровизация отрасли в регионе и расширение мер социальной поддержки работников культуры. Так, в этом году введена новая мера поддержки − льготная ипотека. За счёт регионального бюджета погашается первый взнос. В течение пяти лет с помощью бюджета гасится часть процентов по кредиту. В этом году льготные ипотечные кредиты получили 9 семей работников культуры, которые трудятся в государственных и муниципальных учреждениях культуры.Точками роста в следующем году станут модернизация форм и содержательной части работы домов культуры, обновление театрального пространства в регионе, развитие креативных индустрий.В заседании Совета принял участие первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский. Александр Авдеев и Григорий Заславский подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Российской академией театрального искусства. В его рамках планируется разработка, организация и проведение совместных просветительских программ, проектов, художественных выставок, экспозиций, научно-образовательных конференций, лекций, спектаклей, семинаров, сотрудничество в сфере профориентации и целевого обучения.