Полицейскими установлено, что трое местных жителей зарегистрировали в своих квартирах иностранных граждан, при этом не предоставив им фактического места для проживания...

Участковые уполномоченные полиции территориальных отделов полиции совместно с сотрудниками ОВМ задержали зеленоградцев, подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Полицейскими установлено, что трое местных жителей зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 6, 14 и 15 микрорайонах города, иностранных граждан, при этом не предоставив им фактического места для проживания и заведомо зная, что проживать там они не будут.Участковыми уполномоченными территориальных отделов полиции совместно с сотрудниками ОВМ были задержаны подозреваемые – жители Зеленограда в возрасте 33, 39 и 50 лет, один из которых ранее судим.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31