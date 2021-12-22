На пути к высокотехнологичному будущему. В Москве прошла итоговая пресс-конференция Игоря...

На пути к высокотехнологичному будущему. В Москве прошла итоговая пресс-конференция Игоря Маковского, генерального директора ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». Впервые, наряду с журналистами, свои вопросы главе энергокомпании смогли задать и сами потребители из 20 регионов страны. Продолжит Александр Сыпченко.Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский отвечает на вопросы журналистов ведущих СМИ страны. Спектр тем итоговой пресс-конференции - широчайший. Обсуждалось практически всё. В том числе и качество энергоснабжения и обслуживания потребителей в регионах присутствия компании. В центре внимания - масштабный проект по установке инновационных приборов учета, а также итоги работы за 2021 год и стратегические планы.Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «Россети Центр»- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»:- У нас уровень интеллектуального учета уже по итогам этого года составит порядка 60 процентов, у нас кратно сокращаются потери , особенно коммерческая потеря, воровство. Мы снизили уровень потерь на 7 процентов только за счет монтажа индивидуальных систем учета электроэнергии.Свои вопросы Игорю Маковскому смогли задать и простые потребители из 20 регионов России. На специальную "Прямую линию" поступило свыше 700 обращений. Жителя Владимирской области Романа Дударева интересовал вопрос частого отключения электроэнергии. Потребитель просил установить причины сбоев и свести их к минимуму. Игорь Маковский пояснил: о проблеме знает. Её глава "Россетей" постарается решить, как и все вопросы, которые поступили на его имя.Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»:- То что устраняется организационными способами или решениями на уровне управленческих команд, все это безусловно делается. В данном случае мы подтвердили факт отключений в декабре месяце. Обращение было 9 числа, у нас было 2 отключения в декабре, одно аварийное другое плановое. Мы безусловно примем меры.Энергокомпания ориентирована на клиента. Это Игорь Маковский подчеркнул особенно. Заверив: качество энергоснабжения продолжит расти, а длительность перерывов снижаться. В конце встречи журналистам представили новый "гимн энергетиков". Видеоклип записали самые творческие сотрудники филиалов компании.Символично и название композиции "Мы - воины света". Именно так сотрудники организации ПАО "Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» шутя называют друг друга. Прекрасный пример корпоративного духа и настоящего профессионализма.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"