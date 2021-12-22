Жители Селивановского района встретились с региональными властями и представителями «Россетей». Они просят принять меры к предотвращению массовых и долговременных отключений света. ..

Жители Селивановского района встретились с региональными властями и представителями «Россетей». Они просят принять меры к предотвращению массовых и долговременных отключений света. Соответствующие письма направлены и переданы в адрес «Россетей», министерства ЖКХ и врио губернатора.На мероприятии присутствовали жители Красной Горбатки, Малышевского, Чертковского и Волосатовского сельских поселений. Электроснабжение муниципалитета сильно пострадало 20 декабря, когда без электроэнергии остались почти 40 сёл и деревень.Перебои повлекли к проблемам в поставке воды и тепла. Главная причина аварий - падение деревьев на ЛЭП. Согнувшиеся после метели ветви привели к обрыву и замыканию проводов. Дело в том, что охранная зона линий электропередач составляет 10 метров, а высота елей и сосен куда больше. Необходимо менять законодательство.Собравшимся от лица «Владимирэнерго» принесли извинения за отключения. Присутствующие попросили ресурсоснабжающую компанию заняться разработкой проекта реконструкции и капремонта коммуникаций в муниципалитете.Люди надеются на понимание. В противном случае они готовы писать в прокуратуру и другие надзорные ведомства.