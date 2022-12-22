С января по ноябрь 2022 года во Владимирской области число получивших травм по своей неосторожности составило 19 человек. Из них 17-погибли. В 2021 году пострадало также 19 человек, но летальных

С января по ноябрь 2022 года во Владимирской области число получивших травм по своей неосторожности составило 19 человек. Из них 17-погибли. В 2021 году пострадало также 19 человек, но летальных случаев было меньше-13. Основная причина происшествий, сообщают в ГЖД,- хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом. Горьковская железная дорога призывает граждан соблюдать правила личной безопасности