Златоустовское кладбище в Суздале , которому уже два с половиной века, находится в упадке. Каждую...

Златоустовское кладбище в Суздале , которому уже два с половиной века, находится в упадке. Каждую осень здесь проводят субботники студенты и преподаватели местного колледжа и просто неравнодушные жители древнего города. Но силами одних волонтеров привести в порядок территорию не получится. Можно ли надеяться, что в год тысячелетия Суздаля ситуация изменится? Расскажем в нашем репортаже.Упавшие надгробия, покосившиеся ограды. Так сейчас выглядит некрополь с историей в четверть тысячелетия. Пройти по кладбищу, особенно зимой, практически невозможно.Василий Малашкин, директор суздальского индустриально- гуманитарного колледжа:- Осенью этого года мы здесь расчищали. Этот участок. Там может торчать арматура и есть ямы, в которые можно просто-напросто свалиться.У Александра Климачева здесь похоронен прадедушка. Саше и его семье, можно сказать, повезло - могила расположена на окраине кладбища. Подойти к ней можно в обход.Александр Климачев, студент суздальского индустриально-гуманитарного колледжа:- Прадедушка по линии мамы. Он умер очень молодым, работал в колхозе в Гав-посадском районе Ивановской области деревни Шипово. Умер от остановки сердца, сердце не выдержало, потому что много работал.У преподавателя суздальского индустриально-гуманитарного колледжа Алексея Логинова здесь тоже похоронен прадед. Но Алексей не смог найти его памятник. Как и десятки других, он мог упасть и разрушиться.Алексей Логинов, преподаватель суздальского индустриально-гуманитарного колледжа:- Руки пока не дошли. Но я думаю, в следующем году мы постараемся найти, потому что как раз идём в ту сторону.Но добровольцев и инструментов, чтобы восстановить кладбище полностью, катастрофически не хватает. А ведь это очень важный исторический объект. Первые захоронения на Златоустовском кладбище датированы 1772-ым годом.Анастасия Сахарова, корреспондент:- Здесь нашли покой многие известные представители мещанских и купеческих родов Суздаля. Здесь были похоронены многие известные представители дореволюционного периода. По сути, это важнейшее место в тысячелетней истории Суздаля.Эти кадры сняты в октябре этого годы. Неприкрытое снегом, запустение прослеживается еще более явно. В самом центре кладбища - неубранные ветки. Многие памятники когда-то уважаемых горожан ничком лежат на земле. Какие-то надгробия волонтерам при помощи властей удалось поднять.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- О Павле Ивановиче Белове - городской глава в 70 годы 19 века. При нем была открыта библиотека, основан общественный городской банк, городской сад. Активный очень патриот и гражданин города Суздаль.В администрации города сообщили: на 23 год заложены средства на разработку проекта восстановления и благоустройства Златоустовского кладбища. Сложность в том, что объект находится в границах исторической части города.Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации г.Суздаля:- Мы надеемся, что в рамках подготовки города к юбилейной дате эти работы будут проведены. На следующий год мы разработаем проектное решение, в котором будет предусмотрен порядок проведения работ. И в 23-начале 24 года соответствующие работы будут проведены.Свое тысячелетие Суздаль с размахом отметит уже через год. А это в первую очередь повод вспомнить о людях, которые вершили судьбу древнего города больше двух веков.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.