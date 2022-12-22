Публика активно обсуждает разрушающийся брак Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Публика активно обсуждает разрушающийся брак Леонида Агутина и Анжелики Варум.Знаменитые супруги вместе уже больше 20 лет. Кажется, что ничего не могло разрушить их крепкий союз. И даже когда артиста застукали за поцелуями с другой девушкой, пока его жена спала в номере, брак все равно не распался. Благодаря мудрости Анжелики Варум, конечно. Однако сейчас у поклонников и коллег появился повод думать, что Леонид Агутин находится на грани разрыва со своей супругой.Все из-за новой песни сладкоголосого музыканта, в которой прозвучали очень тревожные строки. "Последний трек о тебе. Запираю между нами дверь", – пропел артист. И хотя сам он отметил, что данная композиция – лишь плод его работы, многие считают, что не просто так певец написал и озвучил эти слова.Получается, что он не смог скрыть расставание с Анжеликой Варум. По крайней мере журналиста Отара Кушанашвили песня тоже заставила задуматься о том, что в браке Леонида Агутина возникли сложности. Именно поэтому блогер в своем шоу стал размышлять о расставании звездных супругов, отметив, что как бы к нему не относился музыкант, он не хочет, чтобы брак распался."О том, что Анжелика разводится с Леней... Я этого не перенесу...", – сказал Отар Кушанашвили.По его мнению, именно этот союз – напоминание людям о существовании в мире любви. А потому, говорит журналист, Леонид Агутин должен сохранить свой брак.