Бабушке мобилизованного жителя Владимирской области, пытавшейся пробиться на прямую линию губернатора Александра Авдеева, после ее жалобы заменили в квартире протекшую батарею на новую.

Бабушке мобилизованного жителя Владимирской области, пытавшейся пробиться на прямую линию губернатора Александра Авдеева, после ее жалобы заменили в квартире протекшую батарею на новую. Звонок пенсионерки сорвался, но в Белом доме связались с ней и выяснили суть обращения. По словам главы региона, администрация Петушинского района доставила батарею в 10 секций в прошлую пятницу, а в понедельник