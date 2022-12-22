Утром 22 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедво отметили или задержали более 60 рейсов. Как сообщает телеканал , причиной этому может быть неблагоприятная погода. В столице ..

Утром 22 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедво отметили или задержали более 60 рейсов. Как сообщает телеканал , причиной этому может быть неблагоприятная погода. В столице резко потеплело до плюсовой температуры, образовалась наледь.По данным , в Шереметьево задержано 11 рейсов, отменено пять, в Домодедово задержано 20 рейсов, отменено восемь, во Внуково отменено десять рейсов, задержано 11.