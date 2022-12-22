Она получила 4,6 года условно.

Бывший кассир «Владимиртеплогаза» И.Г. Евдокимова получила 4,6 года условно за хищение денег клиентов. Об этом рассказали в Собинском городском суде.С февраля 2017 по октябрь 2018 года женщина похитила 1,5 млн рублей, полученные от людей в качестве платежей за отопление и горячую воду. При этом она вносила в базу данных фиктивные записи о поступлении и удалении платежей, а потребителям рассылала уведомления о наличии задолженности.На процессе подсудимая признала свою вину, но с суммой причинённого ущерба не согласилась, указав, что часть денег вносила в кассу. Однако судья не поверил словам кассирши.С учётом смягчающих обстоятельств ей назначено 4,5 года условно. Похищенные средства она должна вернуть.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.