22 декабря православные молятся Святой Анне.

22 декабря православные молятся Святой Анне.ИСТОРИЯПресвятая Богородица является дочерью Святой Анны, поэтому христианский праздник приурочен к одному из важнейших дат для нашего мира – зачатию Девы Марии. 22 декабря православные молятся и матери и бабушке Иисуса Христа.Праведная Анна жила родилась в Вифлееме в I веке до нашей эры. За 50 лет брака с Иокимом она не могла зачать ребенка. Мужчине из-за отсутствия наследника даже запрещали участвовать в религиозных праздниках. Однажды он отправился с мольбами в пустыню. Там Иокиму с благой вестью явился ангел.Пресвятая Богородица после появления на свет провела с любящей матерью три года, после чего была отдана в храм на воспитание. Через семь или восемь лет Святой Анны не стало, однако католическая традиция утверждает, что она застала Иисуса Христа младенцем.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАВ праздничный день для женщин действует множество запретов. Беременным стоит отказаться от жирной пищи, чтобы роды прошли без осложнений. В праздничный день будущим мамам нельзя иметь дело с огнем, он считается предвестником опасности. Кроме того, наши предки отказывались в день Святой Анны от домашних забот. Ходить с распущенными волосами было не принято.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ22 декабря принято обращаться с молитвами к Святой Анне и Пресвятой Богородице. Женщины просят у них подарить ребенка и восстановить семейную гармонию. Представительницам прекрасного пола в православный праздник следует отдыхать от всех дел. На Руси верили, что в этот день исполняются женские желания. Кроме того, считается, что погода сегодня и в Новый год совпадает.