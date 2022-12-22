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<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2022-deputat-zaksobraniya-na-obsuzhdenii-byudzheta-regiona-byudzhet-budet-fakticheski-menshe-chem-dazhe-po-tekushhemu-godu.html" target="_blank">Депутат Заксобрания на обсуждении бюджета региона: «Бюджет будет фактически меньше, чем даже по текущему году»</a> - Федеральных дотаций в областной бюджет станет меньше? По крайней мере, об этом рассказал ряд депутатов Заксобрания при обсуждении регионального бюджета на прогнозируемый 2023 год. Главный