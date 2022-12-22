Федеральных дотаций в областной бюджет станет меньше? По крайней мере, об этом рассказал ряд депутатов Заксобрания при обсуждении регионального бюджета на прогнозируемый 2023 год. Главный
Федеральных дотаций в областной бюджет станет меньше? По крайней мере, об этом рассказал ряд депутатов Заксобрания при обсуждении регионального бюджета на прогнозируемый 2023 год. Главный финансовый документ региона обсуждался во 2-м, заключительном, чтении. Михаил Максимов рекомендовал парламентариям принять бюджет с учетом всех поправок. Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания области Рекомендовать