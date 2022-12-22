Губернатор Александр Авдеев помог семье мобилизованного покровчанина. 15 декабря на Прямой линии...

Губернатор Александр Авдеев помог семье мобилизованного покровчанина.15 декабря на "Прямой линии" губернатора Владимирской области сорвался звонок от бабушки мобилизованного покровчанина Лидии Владимировны. У них в муниципальной квартире протекла батарея, она просила помочь."Я дал поручение местным властям, сообщил Александр Авдеев. - Батарею в 10 секций администрация Петушинского района доставила Лидии Владимировне в прошлую пятницу, в понедельник управляющая компания её установила".Главе области доложили из администрации г. Покрова, что бабушка довольна."Ну а мы рады были помочь семье защитника", - отметил Александр Авдеев.Фото ТГ "О важном. Александр Авдеев"