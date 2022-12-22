ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором EXEED в России предлагает премиальные кроссоверы EXEED TXL с выгодой 19% от рекомендованной розничной цены. Предложение для юридических лиц и ..

ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором EXEED в России предлагает премиальные кроссоверы EXEED TXL с выгодой 19% от рекомендованной розничной цены. Предложение для юридических лиц и предпринимателей действует до 31 декабря 2022 года.EXEED TXL Luxury стоимостью от 3 999 900 рублей с учетом выгоды можно приобрести в ВТБ Лизинг за 3 239 919 рублей. При авансе 49% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 49 000 рублей. При этом за весь период действия договора клиенты на основной системе налогообложения могут сэкономить более 1 500 000 рублей за счет отнесения налога на прибыль и НДС на себестоимость*.EXEED TXL предлагается с двигателем мощностью 186 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,8 сек., при этом расход топлива составляет 7,8 литра. По данным производителя, кроссовер сочетает в себе изысканный стиль, универсальность и высокую функциональность. EXEED TXL оснащен ассистирующими системами, обеспечивающими высокий уровень безопасности (помощь при подъеме и спуске, безопасный выход, ассистент движения в полосе).EXEED – премиальный бренд, принадлежащий концерну Chery Automobile, который предлагает стильные, качественные и надежные автомобили. Автопроизводитель предоставляет 7 лет гарантии на все модели марки.* - Указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).