В целом не стоит увлекаться салатами с майонезом, жирным мясом, селёдкой под шубой, сладким, а также колбасой.

Медики рассказали об опасной еде на новогоднем столе. Некоторые блюда могут серьёзно навредить здоровью, предупредила диетолог Антонина Стародубова.«Не стоит загодя покупать продукты. Обязательно обратите внимание на сроки годности, чтобы избежать отравления», — приводят слова специалиста коллеги из РИА .В целом не стоит увлекаться салатами с майонезом, жирным мясом, селёдкой под шубой, сладким, а также колбасой. Канцерогенов и вредных веществ в этих продуктах намного больше, чем пользы.